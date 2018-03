Iniesta anuncia su retiro de la selección española después de Rusia 2018

El histórico e irremediable futbolista del Barcelona Andrés Iniesta, compareció en una entrevista ante los micrófonos de SER, en donde confensó que está analizando retirarse de la Selección de España después del Mundial de Rusia 2018,ya que quiere estar por su rendimiento y no por su nombre.

"Por el momento y por naturaleza, por así decirlo, posiblemente este Mundial sea mi última aparición con la selección, si Dios quiere", comenzó diciendo.

Y agregó: “Es similar a lo que puede pasarme en el club. No quiero estar por estar. No tengo la necesidad de estar en los sitios por ser quien soy o quién he sido. Mi visión ha cambiado. Pero este año no hay otro foco que no sea lo deportivo”.

Andrés Iniesta mientras celebraba su gol ante el Holanda en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El talentoso futbolista, ícono para muchos en este deporte tiene claro que "es un periodo que tarde o temprano tenía que llegar", razón por la cual lleva años preparándose para este momento.

Y sobre su etapa final en el conjunto Blaugrana dejó las cosas en el aire, pero sí adelanta que ya tiene algo platicado con su familia.

“Por mi cabeza pasan muchas cosas. La decisión no está tomada al 100%. Está muy meditado pero no decidido. Lo he hablado con Messi y con otros compañeros", pero "es una decisión personal, tomada en consenso con mi familia, que es lo más importante, y no se debe a nada específico del momento. Es algo que si este año no ocurre será el próximo, o el que viene. Es algo natural”, confesó.

Los números de Iniesta con la Selección

Con la Selección de España Don Andrés se convirtió en un ícono para la afición, ganó las Eurocopas que quiso (2008, 2012) el Mundial que quiso (Sudáfrica 2010) y e hizo historia cuando estaba el mejor momento de su carrera.

Rusia 2018 será su cuarta participación en una Copa del Mundo, sin embargo, su nombre siempre será recordado en la memoria de todos.