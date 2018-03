¡Inédito! El gol de cabeza de Usain Bolt con la camiseta del Dortmund

Después de desctacar sobre la pista de carreras, el exvelocista jamaicano Usain Bolt ha puesto en marcha su sueño de convertirse en futbolista.



Sus avances para marchar con buen ritmo. El propio atleta compartió en su a través de cuenta de Twitter un video en donde aparece entrenando con la camiseta del Borussia Dortmund junto a sus amistades.

Sin embargo, lo peculiar del videoclip fue el gol que anotó de cabeza como un auténtico '9'.



El 'Hijo del viento' sabe que para muchos su deseo de jugar como profesional es una locura, pero que eso no le quita la ilusión.



"Desde el primer día, siempre me han estado diciendo que no puedo", comentó Bolt en el posteo.