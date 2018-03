Florentino Pérez: ''El Real Madrid peleará hasta el final para dar otra alegría a la afición''

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, afirmó tras recibir el Trofeo EFE al mejor club iberoamericano del año que el equipo de Zinedine Zidane "peleará hasta el final para intentar de nuevo una alegría" al madridismo.

"2017 fue el mejor de nuestros 116 años de historia", aseguró Florentino Pérez, quien repasó el doblete 'Champions-Liga' logrado por primera vez desde 1958, el Mundial de Clubes, la histórica Duodécima en Cardiff ante Juventus, donde el Real Madrid fue el primero en revalidar el título, los premios a Zidane y Cristiano en The Best, la inclusión en el once ideal del luso, Sergio Ramos, Modric, Kroos y Marcelo, así como el Balón de Oro para el internacional portugués.

"Estamos en una de las mejores épocas del Real Madrid", dijo el mandatario blanco, quien añadió que el equipo está formado "por unos jugadores excepcionales que ha entrado en la leyenda del club".

Florentino asumió que "será muy difícil repetir una gesta" como la lograda el pasado año, "aunque el Real Madrid quiere siempre aquello que parece imposible, este equipo peleará hasta el final para intentar dar de nuevo una alegría a todo el madridismo".

"Hemos construido un Real Madrid líder y referente en lo deportivo, pero también en lo económico y social, con una afición que demuestra siempre pasión, que es nuestra fuerza, y comportamiento ejemplar'', expresó el mandamás.

''Los triunfos en los terrenos de juego agigantan el palmarés, pero el Real Madrid es sobre todo un generador de sueños e ilusiones y también un transmisor de valores", cerró.