Puyol sorprende: ''No hay ningún problema que Neymar llegue al Real Madrid''

La leyenda viviente del Barcelona, Carles Puyol, concedió una entrevista para el portal brasileño 'Estadao', donde se pronunció a la supuesta llegada de Neymar al Real Madrid.

El español aseguró que si el deseo del delantero es ir al eterno rival del Barça, no hay ningún problema porque ya es todo un profesional.

''Creo que él podría ir al Madrid, sí. No veo el problema. Él es un profesional y no es algo improbable, pero creo que será difícil dejar el PSG porque se gastaron mucho dinero en su fichaje'', comentó el ex capitán azulgrana.

''Tradicionalmente, el Barcelona y Madrid son los clubes más potentes. Debes pensarlo bien antes de salir de estos equipos, pero también es cierto que hay otros nuevos clubes ricos que buscan jugadores con nombre e intentan montar grandes equipos'', explicó Puyol.

Por último se refirió al fútbol actual: ''¿El fútbol actual? Creo que todo se está volviendo algo loco, pero también creo que es el valor del mercado actual. Si quieres buscar a un jugador fuera tienes que hacer locuras. Por eso debemos cuidar bien la cantera y así no gastar tanto cuando necesitas reforzarte'', cerró.