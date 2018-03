Futbolista que pudo ser abusado por su preparador físico: ''Siéntate, no tengas vergüenza''

Jorge Antonio Montero Lozada, preparador físico de las divisiones inferirores del Atlético de Grau de Perú, intentó abusar sexualmente de uno de los jugadores del equipo, que le solicitó una oportunidad para jugar con la Su-17.

''Él quería algo íntimo. Siempre me escribía por Facebook y me decía que me iba a regalar zapatillas y algunas prendas. Él quería que fuera a su departamento para conversar a solas conmigo. Allí me di cuenta que el señor quería una cosa más allá'', explicó el joven futbolista de 16 años, en declaraciones que recoge el portal Infobae.

''Yo tengo mensaje en los que él me dice que vaya a su departamento en horas de la madrugada'', comentó el jugador.

''Cuando fui a su departamento, él estaba acostado en su cama y me dijo: 'Siéntate, no tengas vergüenza, bajate el short'. Yo me asusté cuando el se quitó su short y se quedó en boxer. Allí pedí ayuda porque sentí que me quería hacer algo'', confesó el joven.

Tras este incidente, el adolescente fue separado del club por sus padres, quienes interpusieron una denuncia sobre Montero Lozada.

El acusado fue puesto bajo captura por la Fiscalía y negó las acusaciones, afirmando que no conocía al futbolista y que su cuenta de Facebook era falsa.

''La gente puede crear una cuenta falsa con el nombre de Jorge Montero. Me sacaron una foto de mi perfil y se han puesto a conversar con el chico. Yo más bien ni lo conozco'', señaló el preparador físico.

''Nunca le he mandado mensajes y lo he citado en mi departamento. Mis abogados ya están trabajando para aclarar esto'', sostuvo Montero Lozada ante el presunto abuso que intentó sobre el jugador.