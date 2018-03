El Atlético de Madrid quiere 'blindar' a Griezmann antes del Mundial

Luego de los fuertes rumores que vinculan a Antoine Griezmann en la órbita del Barcelona, el Atlético de Madrid no lo dejaría ir tan facilmente, ya que le estaría planteando una renovación que es poco probable que el jugador la rechace.

Comunicado oficial del Barcelona sobre Griezmann

Según apuntó este miércoles Mundo Deportivo, la dirección colchonera espera que el francés pueda cumplir su contrato que tiene hasta en junio del 2022 para aumentar considerablemente su sueldo, el cual ronda los 14 millones de euros.

El Atlético sabe muy bien que a partir del 1 de julio la cláusula de Griezmann será de 100 millones de euros y es una tentativa para el equipo azulgrana, con el fin de intentar convencer al mediocampista de llegar al Camp Nou.

El Barcelona no ha mantenido contactos oficiales con el Atlético, pero tampoco ha desmentido el interés que tiene por fichar al galo, y en España apuntan a que el dorsal '7' está esperando por el jugador.

Los equipos como Manchester United y PSG también conocen la situación de Griezmann, pero el Barça es quien mejor parece posicionado para intentar amarrarlo en el próximo mercado.

''Mi futuro se decidirá antes del Mundial. No se trata de saber dónde jugaré sino de tener la tranquilidad de si sigo en un sitio u otro'', explicó el francés a la revista L'Equipe, en relación a su supuesta salida del Atlético.

''Puede ser aburrido, pero le he dicho a mi hermana que, me quede o no, esto tendrá que resolverse antes. Lo que más me molesta es que todo el mundo me pregunte por este tema'', señaló Griezman.