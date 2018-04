"Mi deseo es seguir" el año que viene en el Real Madrid, confiesa Zidane

Zinedine Zidane, con contrato en el Real Madrid hasta 2020, afirmó este viernes su deseo de "seguir" en su puesto de entrenador la próxima temporada, clarificando por primera vez sus proyectos de cara a la temporada 2018-2019 y demostrando que no siente aún síntomas de fatiga.



"Mi idea es continuar", declaró el técnico francés de 45 años en conferencia de prensa.

Zidane reconoció asimismo la gran inestabilidad apareada a un cargo tan expuesto mediáticamente, mientras que su equipo se jugará la temporada en los cuartos de final ante la Juventus de Turín (3 y 11 abril).



"En el Madrid todo depende de los resultados. Eso no cambia ni cambiará, es la exigencia del club y yo la acepté cuando llegué al puesto. Sé dónde estoy, hace 18 años que estoy aquí", subrayó el antiguo centrocampista del conjunto blanco (2001-2006).



"Si la pregunta es si quiero seguir, sí me gustaría continuar", declaró Zidane, quien rechazó la idea de sufrir "desgaste" en una temporada complicada, en la que la 'Champions' se presenta como la única opción de llevar un título a las vitrinas del Santiago Bernabéu.



El técnico galo confirmó en enero la prolongación de su contrato hasta 2020.



Si concluyese su contrato, Zidane se convertiría en el técnico en haber pasado más tiempo al frente del Real Madrid en el siglo XXI, por delante de Vicente del Bosque (tres años y medio) y José Mourinho (tres años).



En dos temporadas desde que llegó al cargo, Zidane conquistó ocho títulos de once posibles, entre ellos dos Champions League