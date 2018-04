Neymar luce y se pone en Brasil la camiseta del ¡Flamengo!

Neymar no para y vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez al delantero del PSG, que se recupera de su lesión en Brasil, le han filtrado dos fotografías en redes sociales que no han caído nada bien en el entorno de su exclub, el Santos.

El jugador brasileño se ha puesto la camiseta del Flamengo, uno de los máximos rivales del Santos en la liga brasileña.

Su amigo, David Brazil, ha sido precisamente el culpable de este revuelo que se ha creado en las redes sociales, puesto que ha sido él quien ha hecho públicas estas fotografías de Neymar con la camiseta del Flamengo, a las que le ha añadido un comentario que a algunos aficionados les ha gustado muy poco. "Nueva contratación del Flamengo", ha escrito el popular amigo de Neymar.



Y es que en su momento el crack de la Selección de Brasil dijo que uno de sus sueños es jugar con el Flamengo. "Tengo muchas ganas de jugar un día en el Flamengo, con el estadio Maracaná llenó jugando la Libertadores", confesó en una entrevista a Canal Esporte Interativo.



No obstante, esta vez parece que la intención de David Brazil no era otra que hacer una inocentada con motivo del 1 de abril, celebración que tiene lugar en diversos países por esta fecha. A algunos, sin embargo, no les gustó la broma.