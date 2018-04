Keylor: "Cristiano ha hecho un gol digno de aplaudir por todo el estadio"

Keylor Navas, portero internacional costarricense del Real Madrid, elogió el gol de chilena del portugués Cristiano Ronaldo, que dijo es "digno de aplaudir por todo el estadio" como hizo el Juventus Stadium.



"Ha sido un golazo. Estaba atrás y cuando vi el centro pensé que haría una chilena, no tenía otra opción, pegó un salto increíble y la puso donde el portero no llega. Un gol digno de aplaudir como hizo todo el estadio", dijo en La Sexta.



Keylor Navas mostró la felicidad por el holgado triunfo firmado por el Real Madrid. "Contento, teníamos un gran rival enfrente y ganar 0-3 no es fácil. Nos deja una sensación muy positiva".

ZINEDINE ZIDANE DICE QUE LA CHILENA DE CRISTIANO ES UNO DE LOS MEJORES DE LA HISTORIA



"Hay que tener los pies en la tierra y ser humildes porque es lo que nos ha traído donde estamos. Nuestros rivales son complicados, tienen sus armas, no nos hemos sentido más que nadie, confiamos en nuestras condiciones y es lo que nos da los buenos resultados", añadió.



Pese al triunfo por tres goles, el portero madridista no dio por sentenciada la eliminatoria. "Los partidos hay que jugarlos, uno nunca sabe aunque es cierto que llevamos una ventaja importante la vamos a cuidar en casa para estar en la siguiente fase"