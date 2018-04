Hugo Sánchez: "Quiero que México gane la Copa del Mundo antes de morirme"

El exgoleador del Real Madrid Hugo Sánchez reiteró este martes su deseo de atestiguar en vida un título mundial de la selección mexicana de fútbol y calificó a la de España como un ejemplo a seguir.



"Quiero que México gane la Copa del Mundo antes de morirme, ojalá se den prisa porque cada vez pasa más tiempo y necesitamos cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué no pensar en ganar un campeonato del mundo?", se preguntó el ganador de cinco 'Pichichis' como máximo goleador en la liga española.



Sánchez, de 59 años, recibió este martes del diario deportivo español Marca el premio Leyenda por su trayectoria como futbolista.



El exgoleador invitó a jugadores, cuerpo técnico y directivos del fútbol mexicano a creer en la posibilidad de conquistar un mundial de fútbol, como lo han hecho otros países.



"Tanto los dirigentes como los futbolistas deben marcarse esa línea. Se puede lograr, mi máxima referencia es España. A España le faltaba ese cambio de mentalidad hasta que llegó un señor llamado Luis Aragonés, que ayudó a que su selección pensara en eso, y lograron el campeonato (en Sudáfrica 2010)", recordó.

El 'Tri' clasificó por decimosexta vez a una fase final de la Copa del Mundo, la séptima de manera consecutiva, y en Rusia 2018 se encuentra ubicado en el Grupo F con Alemania, Corea del Sur y Suecia.



Hugo también abordó la actualidad del Real Madrid, equipo que busca ganar por tercera ocasión consecutiva la Liga de Campeones de Europa y bajo el mando del francés Zinedine Zidane, a quien el mexicano elogió por su labor extraordinaria pese a su poca experiencia en el banquillo.



"En la cancha era un genio y como futbolista nos dio cátedra. Zidane encaja bien con el Real Madrid, entiende el ADN del equipo", sostuvo el exfutbolista que junto a Javier Hernández es uno de los dos mexicanos que han jugado en el equipo 'merengue'.



Hugo Sánchez, analista de televisión y columnista de un periódico, anhela que Real Madrid pueda vencer a la Juventus en las semifinales para tener la posibilidad de presenciar una vez más un título europeo del equipo.



"Esperamos poder llegar a la final, y estaremos ahí, en otra final junto con mi esposa (Isabel Martín), quien me ha acompañado a las últimas finales; les hemos dado buena suerte", señaló.



En el marco del reconocimiento que se le rindió como una de las leyendas del fútbol español, el otrora llamado 'Niño de Oro' no descartó en el futuro cercano poder ocupar un puesto político dentro del deporte mexicano.



"Hay muchos deportistas en México que podemos colaborar para encaminar el destino del deporte. Eso lo podría hacer, no lo descarto, puede ser factible aceptar un puesto importante a nivel deportivo en México porque me siento con fuerza y ganas", reveló