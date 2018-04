Cristiano Ronaldo: "No esperaba marcar ese gol, fue increíble"

Cristiano Ronaldo está feliz. El gol de chilena que tanto buscó se lo anotó a Juventus en la ida de cuartos de final de Champions League donde Real Madrid se impuso 3-0. El luso habla de ello.

"Qué puedo decir, no esperaba marcar ese gol, fue increíble. Marcamos tres goles ante la Juve es un gran equipo, estoy feliz porque anotó dos goles. Una gran noche", inció contando en entrevista a la Cadena COPE.

Tras anotar la obra de arte en el Juventus Stadium, los seguidores bianconeros le aplaudieron y el jugador se refiere a ello.

"Tengo que decir gracias a todos los aficionados de la Juve, lo que hicieron fue increíble, esto nunca me había pasado en mi carrera", agregó.

Sobre el récord en Champions

Cristiano Ronaldo imponer una nueva marca al anotar en 10 partidos seguidos de Champions League.

"No sabía a hasta que me lo dijiste, por supuesto que me gusta sumar récords, me encanta jugar la Champions, es nuestro torneo".

No se fía del resultado

Pese al triunfo de visita, el luso no da por finiquitada la llave contra la Juve.

"Estoy feliz porque es un gran resultado, pero todavía tenemos la vuelta en casa y debemos tener cuidado. Juventus hizo mucha presión, defendimos bien, la defensa lo hizo fantástico, la segunda parte tuvimos oportunidades y anotar, el fútbol es eso, si no anotas no ganas. Ahora a pensar en el segundo partido, después pensar en lo que se pueda venir", cerró.