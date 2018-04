Ibrahimovic al mexicano Carlos Vela: ''Yo soy Zlatan, yo soy tu Dios''

El delantero Zlatan Ibrahimovic habló para ESPN del balonazo que le dio al mexicano Carlos Vela el pasado sábado en su debut con Los Angeles Galaxy de la MLS.

El equipo del delantero azteca, Los Angeles FC, comenzó la temporada con una derrota ante el Galaxy y además en ese encuentro, Ibrahimovic anotó doblete y además tuvo un pique con Vela.

"He jugado muchos derbis y clásicos. Están pasando muchas cosas en el partido, corrían muchas emociones, presión y adrenalina... Todo este tipo de cosas'', comenzó diciendo el atacante.

"Entré impulsado a hacer mi trabajo y nadie me podía detener, sin embargo, lo que ocurre en la cancha, se queda en la cancha. No es algo que lo traiga afuera o nada que me tome personal", comentó Ibra, en relación al pelotazo que le dio a Vela.

En uno de los videos, se muestra como el ex del Manchester United disputa el esférico contra el mexicano, a quien termina desplazando y luego hay un intercambio de palabras.

''Yo soy Zlatan, yo soy tu Dios'', le decía el sueco a Vela, mientras este permanecía tirado en el césped.