Aterradoras imágenes: Graban un 'fantasma' en estadio de Huracán

Un impactante video causa furor en Argentina cuando un guardia de seguridad logra grabar supuestamente un fantasma en el estadio de fútbol del equipo Huracán.

"Son las once de la noche y es la tercera vez que escucho este ruido de mier… No sé qué está pasando", dice de forma angustiada el guardia mientras intenta ir al lugar donde se escucha el ruido de una puerta.

"Lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque esto nunca me pasó. Estoy podrido, la concha de la lora, me quiero ir", implora el hombre mientras baja las gradas del estadioTomás Adolfo Duco.

Luego al llegar donde están golpeando violentamente la puerta, se asusta más y comienza vociferar. ¡La p… que te parió! ¡La p… que te parió! ¡La c… de la lora", dice y el momento más impactante es cuando entra al vestuario y nota que no hay nadie golpeando la puerta.

"¿Cómo m… puede ser que no haya nada? Ya es la tercera vez que entro y no hay nada. ¡Dios, me quiero ir", exclamó.