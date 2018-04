¡Ibrahimovic se pronuncia a la posibilidad de jugar el Mundial de Rusia 2018!

El flamante fichaje de Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, se refirió a la posibilidad que existe de disputar el Mundial de Rusia con la Selección de Suecia en una entrevista concedida a ESPN.

Ibra no confirmó ni descartó si podrá estar en la próxima cita mundialista, pero aseguró que se dedicará a trabajar y a jugar fútbol para mantenerse de la mejor forma.

''Hoy solo quiero jugar al fútbol. Solo quiero sentirme bien, jugar. El otro día jugué 20 minutos y he estado entrenando. Quiero instalarme, sentirme cómodo y hacer lo que me gusta, sentirme libre en mi juego'', comenzó diciendo el atacante.

''Pensar en el equipo nacional es el siguiente paso, pero no creo que estemos allí todavía. Se trata de cómo me siento y qué quiero. No deberíamos preocuparnos por el fútbol. Debemos preocuparnos acerca de lo que quiero'', comentó.

''Todo el mundo quiere jugar en la Copa del Mundo. Estaba muy contento por Suecia porque ha habido muchas conversaciones (de su posible regreso). Son conversaciones normales. Cuando han tenido éxito, yo era el más feliz, porque quieres ver a tu país jugar en la mejor escena del mundo, y eso es el Mundial'', expresó Ibrahimovic.

''Así que solo quieres ver que tengan éxito. Eso es lo que representé, y quiero que los otros jugadores lo lleven más allá y lo hagan incluso mejor. Así que estoy súper positivo y feliz por ellos", cerró.