El sueco Zlatan Ibrahimovic rechazó oferta de equipo de la liga mexicana

El sueco Zlatan Ibrahimovic reveló que rechazó jugar en la Liga mexicana cuando recibió una oferta de uno de los grandes porque ya tenía definido llegar a la meca del cine donde solo le bastaron 20 minutos para confirmar su calidad futbolística.

"Tuve una oferta (de la Liga MX) antes de que viniera aquí. No puedo decir de dónde, todo es confidencial. Tuve una oferta pero mi mente estaba en el LA Galaxy, y cuando decido algo no importa qué se ponga en el camino, porque cuando me enfoco en una cosa eso es todo lo que busco", expresó el atacante de 36 años a la cadena ESPN según revela diario AS México.

El exgoleador del Machester United, Barcelona, Milan, Inter, Juventus y PSG, es uno de los mejores pagados en Estados Unidos donde es franquicia de los angelinos. En México equipos como Tigres, América, Monterrey, Tijuana y Querétaro, son los que tienen la capacidad económica para pagar el sueldo a la estrella sueca.

Con su doblete en su primer partido el pasado domingo frente Los Ángeles FC, nueva franquicia en la MLS, solo demostró que la edad no es impedimento mientras se tiene clase y calidad. Ahora se prepara para otro partidazo el domingo contra el Sporting Kansas City, club donde es titular el volante hondureño Roger Espinoza.