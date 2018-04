Los jugadores del Sporting, muy molestos con las críticas de su presidente

Al menos trece jugadores del Sporting de Portugal, entre ellos su capitán, Rui Patrício, emitieron este viernes un comunicado en el que reflejan su "desagrado" con la actitud del presidente del club, Bruno de Carvalho, quien les criticó tras perder este jueves por 2-0 ante el Atlético de Madrid.



En un texto insólito compartido en sus redes sociales por William Carvalho, Bruno Fernandes o Battaglia, entre otros, la plantilla del Sporting asegura que siente "desagrado" por las declaraciones de De Carvalho sobre el partido de ida de Liga Europa contra el conjunto español.



El dirigente dijo en su cuenta de Facebook que esperaba "un equipo concentrado" pero que lo que vio fue "un equipo con actitud pero con una defensa que no ha estado concentrada", en la que el uruguayo Sebastián Coates y el francés Jérémy Mathieu hicieron "lo que los delanteros del Atlético no podían".



"Vivir un juego de lejos cuesta mucho más, pero ver errores groseros de jugadores internacionales y experimentados aún añade más al sufrimiento", añadió De Carvalho, quien no viajó a Madrid por motivos personales.

Sus palabras han caído como un jarro de agua fría en el vestuario del equipo, que se siente molesto por unas declaraciones que, dicen los jugadores en su mensaje, reflejan una "ausencia de apoyo" de "quien debería ser" el "líder" de la plantilla.



"Apuntar con el dedo para culpar el desempeño de los atletas públicamente, cuando la unión de un grupo se rige por el esfuerzo conjunto, sea cuando sea la situación que estemos atravesando... todos los asuntos se resuelven dentro del grupo", afirman.



"¿No hay otra forma seria de estar en el fútbol profesional que sea esta?", se preguntan en el comunicado, en el que subrayan que, tanto en el Sporting como cuando son convocados por sus selecciones, se esfuerzan siempre al máximo.



"¡Somos profesionales, somos humanos! ¡Nuestra integridad y nuestro compromiso son sagrados! ¡Esfuerzo, dedicación, devoción y gloria siempre!", agregan los jugadores.