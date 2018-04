¡Griezmann se pronuncia a su presunta llegada al Barcelona!

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, desveló antes de disputar el Derbi ante el Real Madrid que no existe ninguna vinculación con el Barcelona y que todas las noticias sobre su fichaje ''son falsas''.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española

La prensa catalana hizo eco desde hace varias semanas sobre la presunta llegada del francés al equipo azulgrana, pero el mismo jugador se encargó de desmentir estas declaraciones.

''No sé de dónde vienen esas informaciones, pero yo no sé nada y por lo tanto de momento no hay nada, son falsas", confesó Griezmann al programa Telefoot.

Asimismo, el atacante explicó que espera resolver su futuro antes de que comience el Mundial de Rusia 2018, para poder estar a tope con su selección.

''Mi futuro de decidirá antes de la Copa del Mundo. Quiero ir a Rusia libre de preocupaciones. Le he dicho a mi representante que de quedarme o no en el Atlético se deberá arreglar antes'', comentó el galo.