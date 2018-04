Navas sobre su futuro: ''Me voy a marchar, pero a mi casa porque todavía tengo contrato''

El portero del Real Madrid, el costarricense Keylor Navas, reconoció que el equipo se despistó defensivamente y que faltó tensión y eso propició que el Atlético Madrid lograra el empate.

Repasá la tabla de posiciones de la Liga Española



"Hay que poner un poco más de tensión. Tenemos que saber que hicimos un gol a un equipo al que cuesta bastante, que se defiende muy bien. Hay que tener calma ante un rival que se defiende bien. Ahí nos descuidamos un poco", reconoció Keylor en beIN Sport.



El tico se mostró satisfecho por el esfuerzo del equipo. "Hicimos un gran esfuerzo. Pudimos controlar la mayor parte del partido y tuvimos varias ocasiones. Es un empate que no nos gusta, pero nos tenemos que ir tranquilos por lo que hemos visto en la cancha", dijo.



Sobre los objetivos, el meta del Real Madrid emplazó al final de la temporada. "Hay que esperar a que se acabe la Liga. No ha sido un año fácil y vamos a ver hasta dónde llegamos. No hemos bajado los brazos en ningún momento", apuntó.



Navas elogió al esloveno Jan Oblak. "Es un gran portero. Hace las cosas muy bien y es bonito jugar contra grandes porteros", apuntó.



Las especulaciones sobre su futuro. "¿Que si me voy a marchar?. Sí, me marcho pero para mi casa, con mi familia y a disfrutar. Estoy tranquilo, y tengo dos años de contrato que quiero cumplir'', cerró.