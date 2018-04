Chicharito Hernández aleja al Chelsea de la próxima Champions League

El Chelsea (5º) empató 1-1 en su estadio ante el West Ham (14º), en el que marcó nada más saltar al campo el mexicano Chicharito Hernández, y se despide prácticamente de la carrera por la próxima Champions, este domingo en el cierre de la 33ª jornada inglesa.

Abrió el marcador el internacional español César Azpilicueta, atento a un rechace en el minuto 36, pero Chicharito apareció para rematar de primeras un centro atrás del austriaco Marko Arnautovic y lograr el empate definitivo (73). Había entrado al campo tres minutos antes.



Con este empate los Blues quedan a diez puntos del Tottenham, que ocupa la cuarta posición, cuando quedan cinco jornadas por disputarse, por lo que finalizar entre los cuatro primeros, sinónimo de próxima Champions, parece una utopía para el defensor del título.



Fiel a su estilo, los jugadores dirigidos por Antonio Conte impusieron un ritmo agresivo en la primera parte, aunque sin crear grandes ocasiones. Dos tiros del belga Eden Hazard (4 y 29) y uno del brasileño Willian (21) no fueron suficientes para batir a los Hammers.



Tras el descanso el Chelsea sí consiguió crear un aluvión de ocasiones, pero no cerró el duelo y Chicharito hizo el empate.



El tanto de la estrella mexicana no enfrió la voluntad local, que convirtió la parte final del partido en una nueva oleada de llegadas, pero ni el español Marcos Alonso (79), ni de nuevo Hazard (84) ni el francés Olivier Giroud (88), que entró como revulsivo, encontraron las mallas.