Zidane explica en conferencia de prensa por qué sacó a Cristiano de cambio

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho con el empate 1-1 este domingo en la 31ª jornada de la Liga española, pero consideró que "merecimos más".



"Estoy contento del contenido del partido, merecimos más hoy claramente, es una pena", dijo Zidane tras el encuentro.

"Hemos tenido muchas ocasiones, pero al final pudimos perder el partido. En la primera parte tuvimos muchas ocasiones, conseguimos marcar al inicio de la segunda, luego hemos tenido 10 minutos uno poco difíciles después del gol y ahí nos meten", explicó el entrenador blanco.



"Contento porque hemos tenido muchas intenciones de jugar, de ir a presionar. La pena es no conseguir los 3 puntos", aseguró Zidane, para el que "objetivo es intentar recortar puntos y alcanzar el segundo puesto", que ocupa el Atlético de Madrid.

¿POR QUÉ SACÓ A CRISTIANO?



Zidane admitió que retiró a Cristiano Ronaldo sólo para darle descanso, en vistas del partido de Champions League contra la Juventus el miércoles en el Bernabéu, rechazando de nuevo que sean favoritos para el trofeo continental.



"No me gusta nada, no quiero escuchar nada, lo que tenemos que hacer es pensar en el partido del miércoles, es un partido de vuelta, nada más, tenemos que hacer todo lo posible para pasar y pensar sólo en esto, el resto, no me interesa", dijo.



"No me interesa el futuro más allá del partido de miércoles. Los comentarios de algunos, nada, nosotros concentrados en lo que tenemos que hacer sin pensar en otra cosa", concluyó.