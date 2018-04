Chicharito tras anotarle al Chelsea: ''Si ya saben cómo me pongo pa' que me invitan''

El delantero mexicano Javier Hernández sorprendió luego darle el empate al West Ham contra el Chelsea con una publicación que revolvió las redes sociales.

Video: Chicharito Hernández aleja al Chelsea de la próxima Liga de Campeones

La cuenta oficial de los 'Hammers' ya especulaba sobre la posible anotación del 'Chicharito' a una de sus víctimas favoritas en la Premier y el jugador aprovechó para bromear con sus seguidores.

El azteca volvió a marcarle a los 'Blues' en el 79 en Stamford Bridge luego de que Azpilicueta tuviera ganando al cuadro local desde el minuto 36.

Tras su anotación, el 'Chicharito' envió un mensaje: ''Si ya saben cómo me pongo pa' que me invitan. Buen punto y gran esfuerzo de todo el equipo'', escribió en Instagram.

El West Ham se encuentra situado en la decimocuarta posición con 34 puntos mientras que el Chelsea es quinto con 57 y sus posiblidades para estar en la próxima Champions son escasas.

Si ya saben cómo me pongo pa que me invitan!!! Jajaja que buen punto!! Gran esfuerzo de todo el equipo! @WestHamEspanol #COYI

Good point! Great effort by all the team! @WestHamUtd #COYI ( #Arnautovic you’re a beast ??) pic.twitter.com/bVezrTvPMn