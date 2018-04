Brutal: ¡El irreconocible cambio físico del chileno Gary Medel!

El mediocampista chileno Gary Medel dejó sorprendido a sus miles de seguidores luego de publicar una fotografía donde claramente se puede apreciar su total cambio físico.

Medel, que actualmente milita en el Besiktas turco, es apodado el 'Pitbull' por su corpulento cuerpo y además por ser uno de los futbolistas más aguerridos en la actualidad, pero lo primero al parecer ya es historia.

Desde el mes de noviembre del 2017, el sudamericano se puso como objetivo bajar de peso para poder 'rayar' su físico y esto también le ha ayudado para mejorar en su juego.

''Hace un tiempo me propuse mejorar. Y para eso tuve que entrenar duro y hacer sacrificios y cuidados que antes no hacía. El resultado está a la vista, ¿o no? Si yo pude, tu también puedes. Les invito a llevar una vida sana y a hacer deportes. Vamos que se puede'', expresó el chileno, en declaraciones que recoge Mundo Deportivo.

Durante este entrenamiento, el jugador ha perdido hasta 8 kilos y cabe resaltar que una de las personas que más le ha ayuda en este proceso es su esposa.

Cristina Morales, pareja de Medel, explicó que este cambio se debe a ''un ayuno intermitente conocido como 8/16: concentras la ingesta de alimentos en 8 horas y luego ayunas otras 16''.

''Gary ahora pesa 72 kgs. (por 1.71 m. de estatura) y su porcentaje de grasa corporal es de 8,8. Lo que más le ha costado dejar es el picoteo y la bebida por la noche'', manifestó su mujer.