El emir de Catar decidió el fichaje de Tuchel por el PSG, según "L'Équipe"

La llegada del alemán Thomas Tuchel como nuevo entrenador del París Saint-Germain, a partir de la próxima temporada en sustitución del español Unai Emery, fue decidida por el emir de Catar, Tamim al Thani, lo que ha provocado el malestar del director deportivo, el portugués Antero Henrique, según "L'Équipe".

Leer más: El fichaje de Tuchel por el PSG ya se venía manejando



Al Thani, propietario del PSG, ha pasado por encima del responsable del área deportiva, fichado a principios de la pasada temporada procedente del Oporto para ocuparse de los fichajes, señala el diario.



Esa decisión ha convencido al portugués de que sus consejos no sirven a los propietarios cataríes, lo que puede significar su salida.



Henrique apostaba por su compatriota Sergio Conceiçao como entrenador, pero finalmente se ha impuesto el criterio del propietario, dice el rotativo, que indica que el anuncio del fichaje de Tuchel no será oficial antes del final de temporada.



Según "L'Équipe", la elección de Tuchel como nuevo entrenador del PSG comenzó en Alemania pero se gestó en Doha.



El cónsul de Catar en Alemania, amigo del técnico desde 2014, recomendó su fichaje a un hermano pequeño del emir, que impulsó el fichaje.



El rotativo indica que el germano ha firmado un acuerdo de dos temporadas más una suplementaria en caso de que logre clasificar al equipo para semifinales de la Liga de Campeones.



El PSG, que ya levantó la Copa de la Liga y que tiene casi asegurado el título liguero, con 14 puntos de ventaja sobre el Mónaco, centra su temporada en lograr también la Copa de Francia, cuya final se disputa el 8 de mayo próximo.



"L'Équipe" señala que el club no hará ningún anuncio oficial antes de esa fecha o, incluso, antes de que acabe la temporada el 19 de mayo.



Pero da por hecho que Tuchel será el nuevo entrenador, a sus 44 años, del PSG, que pasa así la página de Emery, que no ha logrado hacer avanzar al club en Europa.



El extécnico del Borussia Dortmund, admirador de Pep Guardiola, sonaba también para ocuparse a partir de la próxima temporada del Bayern de Múnich, pero el presidente del club alemán, Karl-Heinz Rummenigge, ya aseguró la semana pasada que no formaba parte de sus opciones para sustituir al veterano Jupp Heynckes porque "ya ha firmado por otro gran club europeo".