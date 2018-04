Florentino Pérez: "Cristiano es el gran heredero de Di Stéfano"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que el portugués Cristiano Ronaldo es "el gran heredero" del argentino Alfredo Di Stéfano y que encarna al máximo todos los valores del club blanco.



Pérez consideró además que el gol de chilena que marcó Cristiano al Juventus en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones es uno de los mejores de la historia y que hasta el rey Juan Carlos le llamó para felicitarle, en una larga entrevista publicada hoy por "La Gazzetta dello Sport".



"Cristiano es el gran heredero de Di Stéfano y en él se reflejan los valores del Real Madrid. Es nuestro máximo goleador histórico y representa todo lo que somos. Talento, trabajo, sacrificio, profesionalidad, ambición. Cristiano hoy es el símbolo del Madrid", afirmó.



El presidente de los blancos tiene claro que el portugués es el mejor jugador del mundo y elogió a la afición del Juventus por la ovación que le dedicó la semana pasada después de su golazo en el triunfo por 3-0 del Madrid en Turín.

EL ESPECTACULAR GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO A LA JUVENTUS



"Lo que pasó en Turín ha sido emocionante y demuestra la grandeza del Juventus y de su afición. El gol de Cristiano ha sido uno de los mejores de la historia, un gol maravilloso del mejor jugador del mundo", aseguró.



"Me llamó hasta Juan Carlos, el rey de mi época, como le llamo yo, para felicitarle", informó el presidente del Madrid.



Pérez explicó que pese a que su equipo haya hecho historia el año pasado al conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva, la duodécima de su historia, el Madrid "no conoce la palabra 'autocomplacencia'" e irá a por más trofeos.



Todo ello, con la ambición de seguir el camino enseñado por Santiago Bernabéu para convertir al Madrid en el mejor club del Siglo 21.



"Bernabéu es nuestro referente y queremos seguir su camino. La FIFA nos dio en 2000 el título de mejor equipo del siglo XX. Trabajamos para recibir el mismo premio en el siglo XXI", explicó Florentino.



Uno de los protagonistas del gran momento que vive el Madrid es el francés Zinedine Zidane, a quien Florentino definió como un "genio del fútbol".



"Zidane ha abierto esta época. Con él (como jugador) llegó la novena Copa de Europa con un nuevo juego que conquistó al mundo. Como técnico ha ganado más que nadie en el Madrid: ocho títulos en dos años. Es un genio del fútbol y lo ha demostrado en el campo y en el banquillo", sentenció.



El gran sueño de los blancos en esta temporada es llegar de nuevo a disputar una final de la Copa de Europa, que sería la tercera consecutiva, y Florentino destacó que el ambiente de los partidos europeos le da una motivación única.



"En Europa es distinto, Bernabéu ha sido determinante en la creación de la Copa de Europa y desde entonces el Madrid vive un idilio con ese trofeo. Nadie ha ganado cinco Copas de Europa consecutivas y nadie ha encadenado dos Ligas de Campeones consecutivas como nosotros", dijo.



"Cuando suena la música de la Liga de Campeones los madridistas de todo el mundo sienten algo especial", agregó.



Preguntado sobre la posibilidad de jugar una final de la Copa de Europa contra el Barcelona, Florentino consideró que es algo que "podría pasar".



"Lo importante es llegar a la final. Podría pasar porque antes me imagino que nos tocará el Bayern (en semifinal), contra el que siempre nos medimos", dijo.



"Pero si nos tocara el Barcelona en la final, recuerdo que este año les hemos ganado ya dos veces, en la Supercopa de España, 3-1 en el Camp Nou y 2-0 en el Bernabéu. Pero antes tenemos que eliminar al Juventus", añadió.



En la entrevista, el presidente del Madrid expresó su admiración por el meta Gianluigi Buffon y por Francesco Totti, dos jugadores que, consideró, todos quisieran tener en su equipo.