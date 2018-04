Varane advierte a la Juventus: "No vamos a salir a por un empate sin goles"

El central francés Raphael Varane advirtió del peligro de un Juventus herido por el 0-3 de Turín y aseguró que el Real Madrid no saldrá "a por un empate sin goles", siendo fiel a su filosofía para buscar un nuevo triunfo en el pase a semifinales de la Liga de Campeones.



"Será un partido difícil ante un gran equipo. La Juve es un gran club y saben que en el fútbol todo es posible. Saldrán a atacar, esperamos un partido exigente ante un rival que va a pelear hasta el final. No vamos a salir a por un empate sin goles. No tenemos un equipo para eso, vamos a por el partido, a ganar y sabemos que va a ser exigente", aseguró en rueda de prensa.



Pese a jugar con molestias el derbi madrileño, Varane está listo para liderar el centro de la defensa por las ausencias del capitán Sergio Ramos, sancionado, y Nacho Fernández, lesionado. Mandó un mensaje de tranquilidad sobre su rodilla derecha que tantos problemas le ha dado.



"Llevo muchos años hablando de mi rodilla, ahora está bien. Es verdad que me obligó a hacer más trabajo para volver y estar bien pero a día de hoy tengo mi equilibrio, me conozco mejor y se lo que tengo que hacer para encontrarme bien. Las malas experiencias ayudaron a saber como controlarme para sentirme bien", dijo.



Varane mandó elogios al argentino Gonzalo Higuaín, del que guarda grandes recuerdos como compañero y mañana se medirá como rival. "Es un gran jugador que obliga a los defensas a estar siempre muy concentrados porque siempre crea situaciones de peligro".



"Es un jugador potente que siempre piensa en el gol y es un peligro constante. Como persona tengo buenos recuerdos de Gonzalo, siempre animaba al vestuario y estaba con ganas de jugar. Le gusta mucho el fútbol y lo hace bien. Es un gran jugador y me dejó un gran recuerdo", añadió.



No consideró el central francés que la baja del argentino Paulo Dybala rebaje la peligrosidad del Juventus. "Es un jugador importante para la Juve, pero esperamos a otros que se van a poner al nivel de esta competición y de la exigencia de los cuartos de final de Champions. Van a ser ofensivos, a presionar y no nos van a dejar jugar fácil. Esperamos un partido difícil sin Dybala".



El que seguro estará con el Real Madrid es el portugués Cristiano Ronaldo, del que destacó su importancia y el momento goleador que atraviesa. "Es un jugador importantísimo para nosotros, su calidad de goleador es única. Es normal que se note su ausencia cuando no juega pero tenemos una plantilla muy competitiva".



Por último, no quiso pensar en nada más allá que los cuartos de final de Liga de Campeones, después de que se vuelva a señalar al Real Madrid como uno de los favoritos al título tras eliminar al PSG y estar a punto de hacerlo con el Juventus.



"Es cierto que pensamos y creemos que podemos ser campeones porque tenemos gran experiencia en esta competición, pero hay que pensar primero en el partido de mañana y después veremos que pasa. Hay que ir a paso a paso viendo la evolución del equipo. Tenemos calidad, lo demostramos en el pasado, conocemos la dificultad de conseguir la tercera Champions consecutiva pero es un objetivo importante para nosotros", sentenció.