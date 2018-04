¡Bombazo! Leandro Paredes afirma que decidirá su fichaje con el Madrid tras el Mundial

El Real Madrid aún no termina la temporada. Su cabeza está en conquistar por tercera vez consecutiva la Champions League, pero ojo, Florentino Pérez está pensando también en la próxima campaña.

Con el futuro de Marcos Llorente apuntando lejos del Santiago Bernabéu, uno de los puestos a reforzar sería en el de mediocentro. Es ahí donde aparece el nombre del argentino Leandro Paredes, jugador del Zenit de San Petersburgo.

El propio futbolista ha revelado que tiene una oferta para firmar con el conjunto blanco, noticia que está dando de qué hablar en Europa.

“Para mí saber que existe el interés del Madrid y la Juventus es algo importante”, declaró el jugador del Zenit en Radio Montecarlo, en declaraciones reproducidas por la prensa italiana.

Leandro Paredes espera dar el salto a uno de los clubes grandes de Europa.

Además, Paredes ha confirmado que tiene otra oferta sobre la mesa, se trata de la Juventus de Turín.

El argentino se pone una fecha para decidir si su futuro se colorea en blanco o en bianconero: “Trato de vivir estos rumores de mercado con serenidad, trato de no distraerme. Después del Mundial tomaré la decisión, pero elegir entre la Juventus y el Real Madrid no es fácil, sería una elección difícil para mí. Pero tengo que seguir trabajando si no quiero que estos clubes pierdan su interés”.

Y agregó: "¿El Madrid? No tengo miedo, estaría preparado para el desafío, pero también hay muchos otros factores que tengo que evaluar y pensar antes”.