Liberman ataca otra vez a Messi tras la eliminación del Barça en Champions

Martín Liberman es uno de los periodistas más importantes en Argentina y en esta ocasión ha hablado sobre la eliminación del Barcelona a manos de la Roma en la Champions League.

Como ya lo había hecho una vez, el periodista y director del programa del Canal 26 de Argentina, atizó contra Messi y lo ha dejado mal parado.

Este fue el análisis que hizo del juego de ayer disputado en Italia. "La Roma no es un histórico, no es un histórico de Europa como para pasarlo por encima, sin embargo le hizo tres goles y lo sacó de la Champions, sacó de la Champions League al equipo de Messi que no la tocó. Que no la tocó. No voy a decir nada más que eso porque si no parece que tengo una animosidad", remarcó.

Y acá entró con todo ante Messi, que no dio su mejor partido, de eso, muchos estarán de acuerdo.

"Yo sostengo lo que siempre he digo de Messi, todos se vuelven locos por los tres goles que le hace a los equipos menores y luego en los partidos decisivos, a veces, no siempre, a veces no aparece y estaba esperando que sus prestaciones fueran superiores teniendo en cuenta sus cualidades y calidades es claramente un crack Messi. Pero hoy no participó, la verdad. Al igual que el Barcelona, que fue un desastre entero, no voy a echarle la culpa a Messi, aunque uno siempre espera más de él claramente".

MÁS DECLARACIONES CONTRA MESSI:

Messi y sus precedentes:

"En 2007, mano a mano con el Liverpool en la Champions League. Se va de la copa. Messi no marca goles en la serie con el Liverpool. En 2008 tampoco le marca al United. Yo te digo en las series que pierde el Barcelona, cuando el Barcelona perdió la serie, se fue o quedó eliminado de alguna competición, no marcó ni en la ida ni en la vuelta, en los momentos decisivos. No discuto, Messi es un gran crack, solo digo que en algunos partidos donde le necesitaban, lo necesitaban porque este Barcelona no es el Barcelona con la fiebre de antes, ya no está Neymar. Lo necesitas a él, que es el mejor, lo necesitas. Sin embargo, no marcó gol en 2007 contra el Liverpool. No marcó gol en 2008 contra el United. No marcó goles en 2010 contra el Inter. No marcó goles en 2012 contra el Chelsea. No marcó goles en 2013 contra el Bayern. No marcó goles en 2014 contra el Atlético de Madrid. No marcó goles en 2016 contra el Atlético de Madrid y no marcó goles en la serie contra la Roma en ida y vuelta. Cuando él no aparece, el equipo pierde. El equipo le necesita como agua en el desierto. Hay otros jugadores que aparecen cuando las patatas queman".

Esperanza en Argentina y la selección:

"Él también apareció en momentos cruciales. Pero yo espero siempre de Messi, y ojalá espero que suceda, yo no espero la pilada contra Irán, no el gol contra Nigeria o un gol en 2006 contra Serbia que ganamos seis a cero. Yo espero de Messi que aparezca contra Suiza, que aparezca contra Bélgica, que aparezca contra Holanda... Yo estoy esperando de Messi una prestación muy diferente a los demás. Yo de los demás espero algo normal, de él espero una cosa totalmente diferente porque es uno de los tres o cuatro mejores de la historia".