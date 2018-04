Real Madrid rompe récord luego de eliminar a la Juventus

El Real Madrid amplió el récord como equipo que más semifinales consecutivas alcanza en la Liga de Campeones, tras acceder a la octava consecutiva eliminando con sufrimiento al Juventus (1-3), tras el 0-3 de la ida en Turín.

Real Madrid avanza a semifinales de la Champions League con un polémico penal

La pasada edición de la Liga de Campeones el Real Madrid se convertía en el primer equipo en la historia de la competición que accedía por séptima temporada consecutiva a las semifinales. Frente al Juventus ensanchó su récord en una cita agónica.



Desde la etapa del portugués Jose Mourinho, con tres semifinales, las dos campañas del italiano Carlo Ancelotti y las tres consecutivas que firma con el francés Zinedine Zidane en el banquillo, no ha faltado el equipo blanco a su cita con el penúltimo peldaño de la máxima competición continental.



Será la vigésima novena ocasión que el Real Madrid disputa las semifinales de la competición más prestigiosa de clubes, en la que ostenta el récord de títulos con doce.



Mourinho puso fin a la maldición de octavos de final en la que estuvo sumido el Real Madrid durante seis temporadas consecutivas y devolvió al conjunto madridista el prestigio perdido en Europa con tres semifinales en sus tres años en el banquillo. Su lastre fue nunca superarlas al caer ante el Barcelona, el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund.



Ancelotti, en su primer curso, mantuvo la clasificación a semifinales y condujo al Real Madrid a la conquista de su décima Copa de Europa, en Lisboa ante el Atlético de Madrid.



En su segunda campaña volvió a estar en semifinales, pero no pudo repetir plaza en la final porque se lo impidió el Juventus, ante el que perdió en Turín por 2-1 e igualó en el Bernabéu a un tanto.



Zidane se mantiene como el auténtico especialista en eliminatorias, al ganar todas las que ha disputado desde que llegó al banquillo madridista. En su primera experiencia estuvo al borde del k.o. en los cuartos al caer en Wolfsburgo por 2-0, pero en la vuelta, con un Cristiano Ronaldo excelso, remontó con un 3-0.



En semifinales se encontró con el Manchester City, al que superó para jugarse el título en Milán de nuevo ante el Atlético de Madrid. La tanda de penaltis condujo al equipo blanco a su undécima corona continental En esta oportunidad, el equipo de Zidane venció en la capital de Baviera por 1-2 y en la vuelta sufrió hasta que el Bayern se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Arturo Vidal. Un triplete de Cristiano Ronaldo impulsó al Real Madrid al 4-2.



En su segunda Liga de Campeones conquistada el rival al que superó en cuartos de final fue el Bayern Múnich, derrotándolo 1-2 en el Allianz Arena y sufriendo en la vuelta, para sentenciar el duelo en la prórroga 4-2. Cristiano volvió a ser decisivo con cinco goles en la eliminatoria. Posteriormente el Real Madrid volvía a ser el verdugo europeo del Atlético de Madrid y en la final exhibía su poder ante el Juventus (1-4).



Zidane logra ampliar el récord, con un Cristiano Ronaldo superando todos los registros posibles, marcando en todos los partidos de la competición y estableciendo un nuevo registro con once partidos consecutivos anotando. Tras superar con claridad en Turín 0-3 al Juventus, una vuelta repleta de sufrimiento terminó con el éxtasis del madridismo en el Santiago Bernabéu con el penalti marcado por el astro portugués que extiende la mejor racha de un equipo en semifinales consecutivas.