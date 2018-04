Héctor Castellón: "Mi investidura no me permite rebajarme ante Vargas"

El técnico del Vida, Héctor Castellón, dijo al final del partido que perdió 1-0 ante Marathón que su embestidura no le permite rebajarse ante su colega Héctor Vargas, con quien se palabreó durante el encuentro.

'"Le dije sus cosas a Vargas por calentura del partido, pero soy un tipo tranquilo, mi investidura no me permite rebajarme mucho con alguién que no vale la pena en ese sentido tengo que mantenerme sereno. Contra los malos arbitrajes y la presión que meten algunos colegas con los árbitros es difícil competir", explicó castellón.

Y agregó. "El árbitro tendrá sus razones de por qué quiere ayudarle a Marathón. Raúl Castro es el que una vez Héctor Vargas le dijo que era el favorito, que era el mejor árbitro de Honduras, creo que por eso les ayuda, es de la única manera que me ha podido ganar Marathón con ayuda de Raúl Castro".

El ex timonel de Victoria y Real Sociedad reiteró. "Si me sacan los árbitros de la liguilla me iré con la frente el alto, lucharemos para meternos pero si me sacan con persecusión arbitral me dolería porque es injusto".

Sobre la reacción de los aficionados en el estadio al lanzar objetos a la cancha como protesta por el mal arbitraje expresó.

"Cuando se llega a estos extremos es poque la gente sabe que han sido injustos con el equipo, esto de alguna manera molesta. En dos partidos consecutivos nos han pitado cosas injustas.Hay gente que tiene que resolver eso, si hay persecusión contra el equipo no tienen corazón porque Vida es un equipo en situaciones calamitozas que no tiene más que competir para salvar la categoría"

"La única motivación es pescar una sexta posición en la liguilla pero cuando vemos que los que tienen que impartir justicia son injustos con un equipo pobre que anda viendo como hace para pagarle a los jugadores es complicado"

Castellón valoró la actitud de sus dirigidos. "Estoy orgulloso de mis jugadores, de la dignidad que tienen, creo que hicimos un buen partido ante Marathón por esos cosas. No sé que vio Raúl Castro, estos problemas se tienen que solucionar porque en un fúbol emergente que está tratando de salir adelante no es justo que hagan eso contra un Club contra Vida, por eso la gente está enardecida con justa razón"

"Qué necesidad tuvo el árbitro de llevar el juego hasta esas instancias. Sí hay persecusión contra Vida queda en la consciencia de los árbitros, nosotros hemos sido honestos en la cancha apoyando a los árbitros en todo", enfatizó