Imperdible: Ni los árbitros se ponen de acuerdo con el polémico penal a favor del Real Madrid

Luego de que el Real Madrid venciera a la Juventus en la vuelta de los cuartos de final de Champions, diferentes ex árbitros se han pronunciado por el polémico penal con el que Zidane y sus dirigidos clasificaron a la siguiente fase.

La falta de Benatia contra Lucas Vázquez dentro del área ha sido el tema de debate en las últimas 24 horas y además una de las más escandalosas en la historia de la Liga de Campeones.

Andújar Oliver, ex silbante español se refirió a la jugada y explicó que ''no hay contacto suficiente para decretar la pena máxima, porque Benatia llega a tocar incluso el balón''.

Por su parte Juan Ansuátegui Roca, otro ex árbitro español, dijo lo contrario: ''Es penalti. Lo que ocurre es que los penaltis en el descuento y que cambian el resultado siempre son muy polémicos. Hay un empujón. El defensor salta sobre el atacante y lo derriba''.

Iturralde González comentó que no hubo contacto suficiente como para señalar penal. "El derribo de Benatia sobre Lucas Vázquez no es suciente. No debería haber señalado penalti".

El ex asistente arbitral, Rafa Guerrero, manifestó que la falta es clara. ''Llevarte el balón así es falta siempre y si es dentro del área es penal''.

El mexicano Gilberto Alcala fue contundente y dijo que la falta de Benatia sobre Lucas ''no fue penal''. Por otro lado, el otro ex arbitro azteca Felipe Ramos Rizo declaró que el penal si fue bien sancionado. ''Yo no veo polémica en el penal, simple y sencillamente el arbitro aplicó la regla. Penalti bien sancionado''.

Mario Moncada, ex silbante hondureño, también se pronunició a la polémica y comentó que ''es penal, es una falta imprudente dentro del área contra Lucas Vázquez, quien ya tenía posesión del balón''.

El inglés Graham Poll, quien tiene 20 años de experiencia y actualmente es dirige en la Premier League, elogió el trabajo de su compatriota Michael Oliver al sancionar pena máxima a favor del equipo blanco.

''Michael Oliver demostró coraje y estuvo correcto en el Bernabéu. Fue lo suficientemente valiente como para señalar penalti. Rodeado de forma vergonzosa por media docena de jugadores de la Juventus, el árbitro se mostró tranquilo y la expulsión a Buffon fue correcta. Es una lástima que la Federación Inglesa no haya promocionado antes a Michael Oliver, porque podría haber podido ir al Mundial de Rusia'', sentenció.