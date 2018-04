Ernesto Valverde desmiente: "Messi y Piqué no pidieron explicaciones"

Luego de las versiones que medios españoles publicaron el jueves tras el descalabro del Barcelona en Roma quedando fuera de la Champions, el entrenador del cuadro culé desmiente que haya existido un fuerte reclamo de Messi y Piqué por su planteamiento en dicho encuentro.

"No te tengo nada que decir de eso, más que nada porque no hubo nada, ninguno me pidió explicaciones, pero como ahora hay barra libre..."

¿Qué Valencia se espera este sábado?

Espero el mismo de siempre porque después de perder contra nosotros están en una gran racha. Juega con un 4-4-2 absolutamente reconocible y le está yendo bien. Es un equipo que está haciendo una gran temporada. No tiene competición europea y el año que viene sí lo tendrá.

¿Es un momento delicado?

He visto bien al equipo dentro de que es un momento difícil de la temporada, posiblemente el segundo más difícil desde agosto y desde ese día hemos llevado una línea regular y buena.

Lo que pasó fue una decepción, especialmente por la decepción para la gente. Es el momento en el que lo que quieres es poder continuar. Tenemos cosas por ganar. Perdimos el martes. No podemos perder el partido continuamente. No lo vamos a recuperar. Hay que volver a enchufarnos y a enchufar a nuestro público.

¿Cómo está usted anímicamente, su crédito ha bajado?

Yo estoy bien. No es el peor momento de mi carrera deportiva, seguro. Pero es un momento malo, no lo voy a negar. Y aquí estamos todos para lo mismo. Cuando ganamos estamos muy contentos y cuando perdemos hay que juntarse más.



Barcelona sumó otro fracaso de Champions a ser eliminado por la Roma en octavos.

¿Cómo está Messi?

Sí ha sido más corto de lo habitual pero no por nada especial.

¿Tendrá repercusión esto de aquí a final de temporada?

En agosto se iba a caer el mundo, aquello era una hecatombre y todos nos pusimos las pilas y tiramos hacia delante. Le das vueltas a todo, claro. Se lleva los problemas de todo el mundo pero esas cosas no se pueden cambiar.

¿Cómo se explica que el Barça teniendo a Messi haya caído en cuartos los tres últimos años?

Esto es un juego. Messi es uno de los jugadores que más Champions tiene y conseguir la Champions de manera continuada es difícil. No puedes tener un momento malo en la competición y no estuvimos bien.

¿Le parece justo que se diga que es conservador?

A la hora de analizar las cosas, cada uno lo considera conveniente. Cuando hay una derrota, hay barra libre. Hemos tardado en tener una derrota significativa. Perdimos contra el Espanyol. Han sido nueve meses más o menos. Lo tengo que admitir.

¿Se siente señalado?

No lo sé. Imagino que sí pero cuando llegas al Barça, esto es así. Hay que aguantar el tirón. Ya lo sabía. Le ha pasado a todos. Me va a pasar a mí.

Habló a su llegada del Barça de profundizar en el estilo. ¿Traicionó el estilo del Barça?

Pues no. No lo veo por ningún lado. Una cosa es decir que no lo pudimos superar y otra cosa es ponerse dramático para escribir una novela de terror.



La eliminación en Champions ha provocado dudas en Barcelona sobre el entrenador Valverde

¿Cómo hubiera encajado una derrota así?

En el 93’, un penalti de este tipo. Me pongo en el caso de la Juve, se enfadaron mucho. No quiero entrar en valorar. No quiero decir si ha sido más penalti o menos penalti. No lo quiero entrar a valorar.

¿Qué reacción del público espera mañana?

La reacción del público irá en relación a la reacción que tengamos mañana. Nos quedan diez puntos para ser campeones de Liga. Los campeones no somos nosotros, es otro equipo. No nos podemos quedar en casa llorando porque hemos perdido un partido. Si ganamos mañana nos quedarían siete puntos. Tenemos que ir a por ello porque tenemos mucho por ganar.

¿Entendería que los éxitos del equipo se valorasen según los éxitos que ha conseguido el Madrid?

Eso me da igual. Sobre eso qué se puede decir. Te están comparando siempre con los siguientes. Parece que sólo juegas tú.

¿Se siente respaldado?

Sí, por qué no debería estarlo. Hemos perdido en una competición pero no nos impulsa lo que hemos perdido sino lo que nos impulsa. Es un absurdo mirar hacia atrás.

¿El equipo está físicamente donde esperaba?

Sí. Me gustaría que el dedo roto del pie de Busquets estuviese sano y el dedo roto de la mano de Rakitic estuviese sano. Pero estamos bien.

¿Le han perdido el respeto a jugarle al Barça fuera de casa?

Es una pregunta interesante.

¿Se puede sacar una conclusión buena?

De las derrotas es cuando más aprendes. Las victorias te impulsan hacia delante. Tenemos que revisar nuestra capacidad para aprender de las derrotas. Derrotas como las de Roma son una mina. Te permiten analizar muchas cosas. Lo digo por sacar algo positivo.

¿Hay alguna explicación para que jugadores como Denis, Aleix o Paulinho hayan quedado fuera de las rotaciones?

Estos jugadores que has nombrado han participado regularmente durante la temporada. En otros momentos.

¿Tiene miedo de Zaza?

Ha sido una semana buena para el fútbol italiano y tiene su mérito. Zaza es un gran jugador, fuerte y hay que estar atento.

¿Le pidieron explicaciones Messi o Piqué por el planteamiento?

No tengo nada que decir de eso porque no hubo nada pero ahora hay barra libre y se pueden decir muchas cosas.

¿Puede caer Messi en desmotivación?

Leo tiene esta temporada muchas cosas que ganar. Con su equipo y con su selección. Hay que volver a motivarse. Messi ha ganado cuatro Champions. No sé si Messi será el jugador con más Champions. No la tengo pero sería interesante sacarla esa.