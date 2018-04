Kompany: "Ojalá hubiera conocido a Guardiola con 18 años"

El defensa belga Vicent Kompany, capitán del Manchester City, elogió este domingo, después de coronarse campeón de la Premier League por tercera vez, a su entrenador, Pep Guardiola, y dijo que "ojalá lo hubiera conocido cuando tenía 18 o 20 años".



El City se coronó como nuevo rey de Inglaterra sin jugar, después de que el segundo clasificado, el Manchester United, cayera sorprendentemente en casa ante el West Bromwich Albion (0-1).



"Es imposible describir con palabras lo que sientes. Es un gran logro. He tenido la suerte de ganar tres, pero también he perdido algunas. Nunca he podido defender el título y ahora quiero ver si este equipo puede hacerlo", expresó el internacional belga en la cadena británica Sky Sports.



"Hemos sido consistentes toda la temporada y capaces de mantener el nivel que se esperaba de nosotros", añadió.

Kompany, quien, rodeado de sus compañeros, levantará el título de la Premier League el próximo domingo al término del partido en casa con el Swansea City, recalcó que todavía tienen "mucho trabajo por hacer" y aprovechó para rendir tributo a Guardiola, alguien que "ha mejorado a todos los jugadores".



"Si le hubiera conocido con 18 o 20 años podría haber sido el jugador ideal para él; creo que habría mejorado mucho. A mi edad todavía puedo aprender mucho. Una cosa que tenemos en común es que compartimos el hambre y el deseo de nunca estar contentos y siempre querer más", declaró.



"Hemos ganado un título, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer", aseveró Kompany.