Ladrón entra a robar a casa de Salah y este lo sorprende con tremendo regalo

El corazón de Mohamed Salah va más allá de lo que él pueda demostrar o pregonar. El delantero egipcio del Liverpool de Inglaterra demostró una vez más por qué en Egipto es de las personas más queridas.

Los millones que gana el delantero no lo marean y por el contrario, se acuerda más de sus raíces al donar dinero constantemente para su comunidad.



El atacante del Liverppol no es de darse la gran vida o tener una agitada red social para mostrar lo que tiene. Salah, exChelsea y Roma, silenciosamente hace donaciones a hospitales, centro de rehabilitación, escuelas y casas religiosas en Nagrig.



De hecho, hace un tiempo fundó un colegio en la región de Basyoun para que asistan personas de extrema pobreza. Hace poco, un millonario famoso egipcio, Mamdouh Abbas, le regaló una casa como premio por anotar el gol que regresó de Egipto al mundial de Rusia.



Mohamed Salah lo rechazó y solo aceptó el premio si era una donación para Nagrig. Así fue.



Pero lo más curioso pasó luego. Durante el partido entre Egipto y el Congo, Salah sufrió el robo de su casa. Una vez que reconoció al ladrón, el jugador pidió que no lo encarcelaran.



El gesto de Mohamed Salah hacia el ladrón no quedó ahí. Le dio una elevada suma dinero para que haga una nueva vida y puede reinsertarse en la sociedad.



EL DATO

Mohamed Salah donó cerca de 500.000 € a un hospital en Egipto para que combatiera el cáncer infantil.