Sorpresa: Liverpool presenta su nueva camiseta para la próxima temporada

El Liverpool sorprendió a sus seguidores a través de las redes sociales al dar a conocer lo que será su nueva camiseta de cara la próxima temporada.

Mediante su página oficial de Twitter, el equipo inglés publicó un espectacular video donde salen como protagonistas luciendo la nueva indumentaria el delantero Firmino, Salah, Mané, Lallana, Henderson, entre otros.

Como es una costumbre, la elástica siempre será color rojo, con detalles en el escudo y los partrocinadores en color blanco. Además el cuello tiene forma de pico con un toque más elegante.

Cabe señalar que esta noticia llega a solo cinco días para que los 'Reds' se enfrenten a la Roma en Anfield por las semifinales de la Champions League.

The Reds pull on the new 2018/19 Home Kit for the first time. ???https://t.co/HQ4Syxw7Z4 #ThisMeansMore pic.twitter.com/d6lx0tZ7ge