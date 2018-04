Confesión de Saviola: ''Los momentos más difíciles fueron en el Real Madrid''

El argentino Javier Saviola concedió una entrevista para el 'Transistor' de España, donde confesó que sus peores momentos los vivió en el Real Madrid.

''Los momentos más dificiles fueron en el Madrid, no por profesional, por trato, si no porque cuando un jugador no juega y pasa tiempo sin continuidad no lo pasa bien. Fue difícil, pero cada vez que voy a Madrid y me encuentro con ex compañeros y dirigentes tengo el mejor trato'', explico el 'Conejito'.

Asimismo, Saviola comentó que sería un sueño poder entrenar algún día al equipo blanco. ''¿Entrenar al Madrid? Ojalá. Soy tranquilo, quizá sería un técnico más cercano, dejaría que el jugador tenga opinión''.

Por otro lado, el ex delantero de la albiceleste habló de los mejores momentos en España. ''Uno cuando deja de jugar ya pierde el fanatismo por un equipo, he estado en clubes donde me han tratado muy bien, he ganado cosas importantes en Sevilla y tengo buen recuerdo como también del Barça, la gente me hace llegar su cariño''.

''¿Dónde fui más feliz? El primer año del Barça fue espectacular. Tuve la suerte de marcar muchos goles y fue un año espectacular en lo personal, lo disfruté muchísimo, era muy joven y me marcó'', declaró.

''También cuando estuve en Benfica me sorprendió mucho como club, institución... Barça y Madrid ya sabemos lo que mueven, pero en Europa lo que más me ha sorprendido fue el Benfica'', finalizó Saviola.