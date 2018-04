Valverde sobre Iniesta: "Hubiera dado un brazo en mi época de jugador por hacer lo que hace él"

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró feliz este sábado tras la victoria en la Copa del Rey por 5-0 ante el Sevilla asegurando: "ha sido un gran partido".



"Ha sido un gran partido, hemos salido con determinación, sabíamos lo que nos jugábamos", dijo Valverde en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Desde el primer momento hemos intentado marcar el terreno, hemos marcado el primer gol, han intentado estirarse un poco más, superábamos bien sus presiones...", añadió, antes de afirmar que "luego con más espacios hemos disfrutado las posibilidades que te genera que el contrario arriesgue".



"Han ido acusando el golpe en cada gol", insistió el técnico barcelonista, asegurando: "era un partido importante para nosotros para el club, para los aficionados".



Valverde reconoció que había ganas de título tras la eliminación en la Champions League: "Cuando has perdido una posibilidad de título, todos estamos como más ansiosos de conseguir algo para mostrarnos y estar bien".



Valverde también se deshizo en elogios hacia Andrés Iniesta, que podría haber jugado su última final de Copa del Rey si se confirma su marcha a China a final de temporada.



"Ha hecho un buen partido, es un gusto verle jugar, es un jugador que hace fáciles cosas que son muy difíciles, hubiera dado un brazo en mi época de jugador por hacer lo que hace él o Messi, y es una suerte tenerle", dijo Valverde, que no se pronunció al ser preguntado por si el capitán azulgrana ya ha comunicado si se marcha o no.