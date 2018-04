¡Polémica! Figura del Sevilla fue "cazado" en una fiesta tras la paliza en la Copa del Rey

El volante francés, Steven N’Zonzi, se ha metido en problemas con la afición del Sevilla, luego de la goleada que les dio el Barcelona en la final de la Copa del Rey.

Y es que el jugador galo fue cazado saliendo de fiesta tras el 5-0 ante Barça en el Wanda Metropolitano.

N'Zonzi fue visto en un local de moda de Madrid, disfrutando de la noche pese a la debacle de su equipo en la Copa del Rey, donde no metieron ni las manos.

Ante la noticia que ya se hizo viral por el mundo, el futbolista del Sevilla ha tenido que salir al paso en las redes sociales y pedir disculpas.

"Quiero pedir disculpas a la afición del Sevilla. He cometido un error y he salido después del partido. Es difícil para todo el mundo, para nosotros también. Hay que entender que para los jugadores también es muy difícil mentalmente. Tenemos una vida, es difícil pensar solo en fútbol. He cometido un error y quiero pedir disculpas", remarcó.

La plantilla ha regresado esta mañana hacia Sevilla con N’Zonzi en la expedición.