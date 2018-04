Impactante: ''Antes de morir, mi madre me pidió que no pateara más penales''

A menos de dos meses para dar por comenzado el Mundia del Rusia 2018, el delantero ghanés Asamoah Gyan reveló unas de las promesas que le hizo a su madre antes de que ella falleciera.

Asamoah Gyan fue amenazado de muertes tras fallar penal contra Uruguay

En una entrevista concedida para el 'Enganche' de España, el atacante se refirió a su penal fallado ante Uruguay en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 y tras esto juró no volver a lanzar una pena máxima.

La Selección de Ghana apuntaba para ser la primera escuadra africana en jugar las semifinales de la Copa del Mundo, ya que a falta de un minuto para que terminara el segundo tiempo extra, Gyan tenía todo para convertir el tanto que iba darle la clasificación a los suyos, tras una mano clara dentro del área de Luis Suárez.

El delantero tomó el balón, se paró frente a Fernando Muslera, pero erró. ''Yo no suelo patear alto, pero cuando lo erré quedé en shock y no sabía qué hacer", manifestó Gyan.

El partido quedaba igualado y la serie de penales fue para los uruguayos, quienes pasaron a las semifinales.

En aquella tanda, el ghanés se desquitó al anotar, pero ya era tarde. ''Si hubiera errado ese, mi carrera habría terminado en ese momento porque el penal anterior estaba en mi cabeza y mi corazón''.

''En el primer partido ante Serbia marqué de penal y en el segundo, ante Australia, también. Por eso no dudé contra Uruguay, tenía mucha experiencia en los penales'', expresó.

"Recuerdo que ese partido lo jugamos bien. Éramos los únicos africanos que estábamos ahí y al fallar ese penal pensé que les fallé a todos los africanos. En la calle, incluso la gente que no sabe de fútbol me señalaba'', declaró.

''Antes de morir, mi madre me pidió que no pateara más penales con Ghana. Después de aquel en el Mundial pateé uno más y también lo fallé por la Copa África. Ahí le prometí que no iba a patear más y por eso tengo que cumplir mi promesa para que descanse en paz'', confesó el jugador.

''El video del penal lo vi mil veces y es uno de los momentos más difíciles que viví. El penal fallado me hizo muy famoso, de una manera diferente, pero lo conseguí. Gracias a ese penal conocí a Mandela que incluso sabía mi nombre'', cerró.