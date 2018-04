Dzeko: "Alcanzar la final sería un sueño hecho realidad"

El delantero bosnio del Roma Edin Dzeko, próximo rival del Liverpool en las semifinales de la Liga de Campeones, ha asegurado que alcanzar la final del 26 de mayo en Kiev (Ucrania) sería "un sueño hecho realidad".



"Todavía no pienso en la final, porque antes hay dos partidos difíciles contra el Liverpool. Alcanzar la final sería un sueño hecho realidad, pero vamos paso a paso", afirmó Dzeko en una entrevista publicada hoy por la pagina italiana de la UEFA.

"Nos esperan dos partidos difíciles contra el Liverpool y seguro que los dos equipos tienen el mismo objetivo, jugar la final", agregó.



Para sellar el billete para Kiev, el Roma deberá derrotar a un Liverpool que está en forma y que cuenta con un gran potencial ofensivo, con su tridente formado por el egipcio Mohamed Salah, el senegalés Sadio Mané y el brasileño Roberto Firmino.



"Serán los dos partidos más importantes de la temporada. En 180 minutos podemos alcanzar la final que todos nosotros soñamos, pero no será fácil porque el Liverpool es un equipo fuerte y tiene un entrenador que ama el fútbol ofensivo, como nosotros", dijo.



También se rindió ante la brillante temporada de Salah, máximo artillero de la Premier League con 31 goles, aunque subrayó que la principal fuerza del Liverpool es el colectivo.



A nivel personal, Dzeko consideró que su experiencia en el Roma le permitió mejorarse y que ahora es mejor jugador con respecto a cuando militaba en Inglaterra en el Manchester City (2011-2015).



"En Inglaterra he ganado muchos títulos, fue una buena experiencia porque la Premier League es la mejor liga del mundo. Fue una experiencia que me ayudó mucho, pero creo que hoy soy mejor jugador con respecto a cuando estaba en el City", explicó.