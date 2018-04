¡Increíble! Seleccionado alemán desecha a la Juventus por renovar con su club casi descendido

El lateral izquierdo de la selección alemana Jonas Hector firmó una ampliación de su contrato con el Colonia, prácticamente descendido a segunda división, anunció el jugador este lunes.

"Hubiera sido fácil irme a otro club tras esta temporada, pero no me sentiría bien", dijo el jugador de 27 años, habitual titular en la selección alemana.



"El Colonia me ha permitido ir desde las ligas regionales al equipo nacional", recordó.



Con tres partidos por jugar, el Colonia está a ocho puntos de la salvación, por lo que el descenso está prácticamente consumado.



A pesar de esta situación, Hector ha firmado una ampliación de contrato por dos años, hasta 2023. El jugador llegó al Colonia en 2010 y suma 187 partidos con el club.



Hector, que ha sido 36 veces internacional y ha marcado tres goles, ganó el año pasado la Copa de las Confederaciones.



"Jonas es un extraordianario jugador y una extraordinaria persona, algo que hoy es raro encontrar en el fútbol", señaló el director del Colonia Armin Veh.



"Su compromiso con el Colonia es una gran señal para el equipo, el club y los hinchas", añadió.



Hector sigue el ejemplo de Lukas Podolski, internacional alemán que siguió en el club cuando descendió en el curso 2004/05.