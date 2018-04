Omar Mascarell: "Mi representante está en contacto con el Real Madrid"

Omar Mascarell (Santa Cruz de Tenerife, 1993) está causando sensación en Alemania. Los grandes de la Bundesliga se pelean por hacerse con sus servicios. Mientras, el Real Madrid le sigue de cerca ya que tiene una opción de compra de cuatro millones de euros. En una entrevista con EFE, asegura que el club blanco "está en contacto" con su representante.

El centrocampista del Eintracht de Fráncfort ha encontrado en Niko Kovac a su entrenador de confianza y el germano-croata podría llevarle con él al Bayern de Múnich, algo que Omar no descarta porque "cuando el río suena, agua lleva".

LA ENTREVISTA:



¿Ha vuelto a jugar tras dos meses de lesión, ¿cómo se encuentra?



Me encuentro bien, las molestias que tengo son mínimas pero me dijeron que era normal porque al ser un hueso del pie se tiene que adaptar a volver a correr. Las sensaciones son buenas, volví en un partido difícil como las semifinales de Copa; conseguimos ganar y estoy contento.



Ha sido una temporada difícil por las lesiones pero aún así su rendimiento ha sido bueno.



Me he encontrado muy bien a pesar de la mala suerte que he tenido con las lesiones, primero una lesión en el tendón de Aquiles y tras jugar seis partidos en los que me encontré muy bien volví a lesionarme, esta vez con una fisura en el hueso de un pie.



Ya tenía como experiencia que si trabajaba duro podía volver a buen nivel y eso fue lo que hice. Ahora las lesiones están en el pasado, toca disfrutar y ojalá celebrar el título de Copa.