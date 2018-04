Neymar da un paseo en bicicleta con sus amigos tras dejar las muletas

El delantero brasileño Neymar, en pleno proceso de recuperación tras fracturarse el quinto metatarso del pie derecho, dio hoy un paseo en bicicleta con dos de sus amigos tras haber dejado las muletas.

La estrella del París Saint-Germain publicó hoy un vídeo en sus redes sociales en el que aparece sobre dos ruedas sin el pie inmovilizado y en aparente buen estado de forma.



Sin camiseta y en pantalón corto, el futbolista realizó la travesía por una calle en la que aparecen zonas verdes a los lados y acompañado por sus amigos Gil Cebola y Rica Rosa.



Neymar, que pasó por el quirófano a principios de marzo para corregir la fractura que sufrió en un partido de la liga francesa ante el Olympique de Marsella, anunció la semana pasada que previsiblemente tendrá el alta médica el próximo 17 de mayo.



"No tengo una previsión exacta, depende de la evolución, de los próximos exámenes, pero una fecha aproximada para estar liberado es el 17 de mayo", comentó en un evento celebrado en Sao Paulo.



El jugador, que decidió operarse e iniciar todo el proceso de rehabilitación en Brasil, ha guardado reposo durante este tiempo en su mansión en Mangaratiba, ubicada en el litoral sur del estado de Río de Janeiro.



Su estancia en Río se ha compaginado con distintos eventos en Sao Paulo, la tierra donde nació, entre actos publicitarios y galas como la de AmfAR para apoyar la lucha contra el sida.



De confirmarse el pronóstico de recuperación, el delantero tendrá tan solo un mes para prepararse a fondo con la selección brasileña de cara al Mundial de Rusia 2018.



El atacante no especificó si volverá antes de esa cita a París, donde la prensa local le ha criticado duramente en las últimas semanas por no asistir a las celebraciones del PSG tras la consecución de la liga francesa.



Neymar, el jugador más caro de la historia del mundo del fútbol después de que el PSG pagara al Barcelona 222 millones de euros, es la gran esperanza de la Canarinha para conseguir en Rusia el que sería su sexto título mundial.



Brasil debutará en el Mundial el próximo 17 de junio ante Suiza, después se medirá con Costa Rica el 22 y cerrará la fase de grupos ante Serbia el 27.