Boateng sobre Cristiano Ronaldo: "Es un atleta que no tiene debilidades"

Jérome Boateng, defensa alemán del Bayern Múnich, dedicó elogios al portugués Cristiano Ronaldo, que llega a la semifinal de la Liga de Campeones tras marcar en once partidos de la competición consecutivos, y aseguró que "es un atleta que no tiene debilidades".

"Cristiano es un jugador de talla mundial, sus cifras goleadoras demuestran que es difícil defenderlo. He jugado contra él en el Real Madrid y con Portugal que es diferente, porque en su club tiene mejores jugadores que en su selección. Me alegra jugar contra él porque así puedo mejorar", aseguró en rueda de prensa.

"Es un atleta que no tiene debilidades, marca con la pierna izquierda, la derecha, de cabeza, coordina muy bien el balón. Pero el peligro no es solo él, es todo el equipo del Real Madrid y como juegan juntos desde hace años, con los automatismos cogidos y muy peligrosos al contraataque. Es lo que les hace estar en la cima desde hace años pero tenemos condiciones para poder ganarlos", añadió.

Los rumores sobre el interés del Real Madrid en el delantero polaco Robert Lewandowski no cree Boateng que vayan a condicionar el rendimiento de su compañero, que tiene el sueño de conquistar la Liga de Campeones con el Bayern.

"No creo que influya en el partido, él se va a concentrar en llegar a la final y por eso estamos motivados. Sabemos que es muy difícil pero queremos lograrlo y para eso hay que ganar mañana", dijo.

Boateng señaló como clave en la eliminatoria que el Bayern consiga derrotar al Real Madrid en el Allianz Arena.

"Queremos empezar ganando un partido importante en casa en el que queremos jugar bien. Va a ser difícil imponer nuestro juego. Sabemos que el Real Madrid nos ganó recientemente dos veces en Champions pero tenemos un equipo para ganarlos", señaló.

El defensa alemán ha recuperado el mejor de sus niveles superados problemas de lesiones que le llevaron a querer marcharse cuando el italiano Carlo Ancelotti dirigía al Bayern.

"Heynckes me valora y me ha ayudado muchísimo desde que está en el Bayern, me encuentro muy bien y tengo el mejor estado de forma justo en el momento decisivo en el que puedo ayudar al equipo a conseguir los objetivos", valoró.

"Tuve un tiempo difícil que no tenía nada que ver con Ancelotti, tuve lesiones graves musculares, sobre todo en la espalda y fue difícil volver a tener ritmo y estar donde estoy ahora. Heynckes me ha dado muchísima confianza, tiene una sensibilidad muy buena con los jugadores y le estoy muy agradecido", añadió.

Para Boateng el Real Madrid es "muy fuerte en ataque" y "defiende muy bien", lo que provoca que sea "de los equipos más difíciles de batir en dos partidos" pero ve al Bayern "en buen momento de forma" y capacitado para llegar a la final de Kiev.