Jürgen Klopp: "Parece que no, pero 5-2 es un grandísimo resultado"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, lamentó este martes el "error defensivo" y el "penalti que no fue", acciones con las que el Roma marcó dos goles en Anfield, pero aseguró que un 5-2, "aunque parezca que no, es un grandísimo resultado".

"Hicimos 80 minutos perfectos, pero nos castigó un error defensivo que Dzeko aprovechó y un penalti que no fue. Me hubiera ido más contento con un 5-0 o un 5-1, pero todos estamos de acuerdo en que un 5-2 es un grandísimo resultado. Antes del encuentro no pensé que fuera posible", manifestó Klopp tras el duelo.

"Los chicos lo hicieron muy bien y ahora intentaremos ganar también en Roma. Marcamos cinco goles pero podríamos haber anotado muchos más", añadió.

El Liverpool, que llegó a ir ganando por 5-0, vio como los hombres de Eusebio Di Francesco, por medio de Edin Dzeko y Diego Perotti, anotaban dos goles a última que los meten ligeramente en la eliminatoria.

"Sé que ahora no parece un resultado tan bueno, al haber encajado dos goles en los últimos minutos, pero mañana veremos que es muy positivo. Somos el Liverpool y en este club toca siempre ir por la vía complicada", bromeó el entrenador alemán.