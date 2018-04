Bayern-Real Madrid, choque de gigantes buscando la final de 'Champions'

El Real Madrid visita hoy al Bayern de Múnich (12:45 pm) en la ida de las semifinales de la Champions League, en un choque de estrellas en busca de una plaza en la final del torneo continental.

"Nada es imposible, nosotros vamos a luchar por ello. Estamos trabajando y, si hemos conseguido dos, por qué no vamos a ir a por esa tercera Champions consecutiva", aseguró el lateral blanco, Dani Carvajal, durante un acto promocional.



De ganar el trofeo, el equipo blanco sería el primero que lo logra tres veces consecutivas, desde que lo hicieran el Ajax (1971-1973) y el Bayern de Múnich (1974-1976).



El título europeo se ha convertido, además, en el gran objetivo de los 'merengues' como forma de salvar una temporada, donde ya no tienen posibilidades en Liga y cayeron en la Copa del Rey.



Los blancos vuelven a enfrentarse a un Bayern, al que eliminaron el pasado año en cuartos de final con una brillante actuación de Cristiano Ronaldo (5 goles, 6-3 en el global de la eliminatoria).

La última vez que Real Madrid visitó Múnich le fue bien.Pero, un exjugador del Real Madrid, el colombiano James, advierte que "no hay que tomárselo como una revancha, sino como un par de partidos más en busca de esta final".



- James, 'fantasía y visión de juego' -



James se ha convertido en un pilar del centro del campo muniqués: "Tiene fantasía, visión de juego. Y lo mas importante para su proceso de integración es que se abrió, que se siente a gusto en Múnich.", dijo este marte el técnico del Bayern, Jupp Heynckes, para el que "nuestros espectadores están fascinados con James".



El cafetero será uno de los peligros del Bayern junto al delantero Robert Lewandowski, actual mejor goleador de la Bundesliga con 28 tantos y autor de 5 dianas en la 'Champions'.



El cuadro se completa con la pareja de extremos formada por Franck Ribéry y Arjen Robben, que vive una segunda juventud.



El Bayern llega, además, a este encuentro en plena racha de optimismo tras haber ganado la Bundesliga y estar en la final de Copa, lo que le convierte en el único europeo con posibilidades de aspirar al triplete esta temporada (liga-'Champions'-Copa).



"Hemos hecho una temporada formidable, jugamos muy bien en este momento", dijo Heynckes, insistiendo en que "no hay favorito, pero tengo un buen presentimiento".



Pero, no podrá contar con el chileno Arturo Vidal, que recientemente fue sometido a una operación de rodilla, y tiene la duda del defensa David Alaba, que este martes no completó el entrenamiento.



- Ronaldo, la esperanza blanca -



Para tratar de hacer daño a este Bayern, lanzado a velocidad de crucero y que busca una nueva Copa de Europa tras la que ganó en 2013, el Real Madrid volverá a poner sus ojos en Cristiano Ronaldo, máximo goleador de la Liga de Campeones esta temporada con 15 goles a dos de su récord en una misma campaña.

Cristiano Ronaldo le tiene la medida al Bayern Munich.El astro luso ha marcado en los últimos 12 encuentros oficiales que ha disputado y llega a este partido tras una semana de descanso, al igual que el resto del Real Madrid, que vio aplazado su partido de Liga de este fin de semana contra el Sevilla por la final de Copa del Rey.



"Es un super jugador, que no tiene casi ningún punto débil", dijo este martes el defensa Jerome Boateng en rueda de prensa, asegurando que "con él, el Real Madrid es particularmente peligroso a la contra, sólo podremos pararlo en equipo".



El delantero luso probablemente estará acompañado en la delantera por el francés Karim Benzema, junto con Francisco Alarcón 'Isco', mientras en la medular formarían Kroos, Modric y Casemiro.



- Equipos probables:



Bayern Múnich: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba (o Rafinha) - Javi Martínez - Robben, Müller, James, Ribéry - Lewandowski. Entrenador: Jupp Heynckes.



Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco - Benzema, Cristiano Ronaldo. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA).



Árbitro: Bjorn Kuipers (NED)