Zidane dice que no quería que James se fuera del Real Madrid

El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó este martes, en la víspera del duelo ante el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League, que el colombiano James Rodríguez abandonó su equipo al término de la pasada temporada únicamente para tener más minutos.

Leer más: Convocatoria del Real Madrid para medirse al Bayern Munich



Zidane, que no deseaba desprenderse del jugador, negó así haber tenido problemas personales con el 'Principito', que se fue cedido al Bayern para dos temporadas -la actual y la próxima- y que por ello será rival el miércoles en el césped del Allianz Arena.



"No quería que se fuera, pero él quería tener más tiempo de juego y lo entiendo. Nunca tuve problemas con James. Él quería jugar más y es la única razón de su salida. Si pensáis que estaba contra James no es verdad. Es un gran jugador", afirmó Zidane en su conferencia de prensa.



"Va a estar motivado porque es un futbolista y querrá hacerlo bien, no para demostrarme nada a mí", apuntó el técnico francés.



El Real Madrid pagó al Mónaco 75 millones de euros por James Rodríguez en 2014.



La llegada de Zidane al banquillo del Real Madrid en enero de 2016 terminó conllevando que James pasara a un lugar más secundario, con más frecuencia en el banquillo.



James Rodríguez es uno de los hombres llamados a liderar a Colombia en el Mundial de Rusia (14 junio-15 julio).