¡Bayern Munich y sus cuatro importantes bajas para medirse al Real Madrid!

El austriaco David Alaba será baja en el Bayern Múnich contra el Real Madrid, este miércoles en la ida de semifinales de la Champions League, mientras que el francés Corentin Tolisso estará finalmente disponible.

Con un problema en un muslo, Alaba, internacional austriaco, no estará finalmente en condiciones de jugar, informó el club bávaro. Normalmente le sustituirá en el once el brasileño Rafinha.



Tolisso, que arrastaba un fuerte golpe en la tibia, llega falto de minutos y debería ocupar una plaza en el banquillo.



Los otros ausentes son los lesionados de larga duración Manuel Neuer (pie), Kingsley Coman (tobillo) y Arturo Vidal (rodilla).