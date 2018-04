Internacionales suecos piden a Ibra que aclare sus intenciones sobre Mundial

Varios internacionales suecos pidieron este miércoles a Zlatan Ibrahimovic, retirado de la selección tras la Eurocopa 2016, que aclare si realmente tiene intención de jugar el Mundial con Suecia, como ha insinuado en varias declaraciones recientes.



"Zlatan debería llamar a Janne (Andersson, seleccionador sueco) o decirle a los medios de comunicación qué es lo que quiere de verdad, así no habría ninguna especulación", dijo al diario "Aftonbladet" el capitán, Andreas Granqvist.



Su compañero en el Krasnodar ruso y otro de los fijos para el torneo, Viktor Claesson, pidió a la estrella sueca que "acabe" con los rumores y ayude a "hacérselo más fácil a todos", empezando por sus antiguos compañeros y Andersson, que son frecuentemente cuestionados sobre un hipotético regreso a la selección de Ibra.



Ibrahimovic, ahora en el LA Galaxy estadounidense tras dejar el Manchester United en el mercado invernal, ha mandado varios mensajes ambiguos a través de los medios, hablando de que sus opciones de estar en Rusia han aumentado o que el Mundial sin él no sería un Mundial de verdad.

El hecho de que Ibra haya firmado un contrato de publicidad con una compañía de tarjetas de crédito para ser su cara visible en Rusia ha hecho despertar las dudas de si no se trata en realidad de una forma de promocionar sus negocios.



"Zlatan es muy bueno con los negocios. Creo que eso es de lo que ha ido todo esto. Pero no tengo ni idea de si quiere jugar el Mundial", afirmó Granqvist, quien como capitán aseguró que sería una falta de respeto hacia sus compañeros opinar sobre si sería bueno o no contar con él.



Andersson, que en algunas comparecencias se ha mostrado hastiado de tener que responder a preguntas sobre Ibra, reiteró hace dos días en una entrevista que no habla con el jugador desde que asumió el cargo tras la Eurocopa y que respeta su decisión, aunque añadió que es "bienvenido" para llamarlo si ha cambiado de opinión.



El seleccionador sueco difundirá la lista inicial de convocados para el Mundial el próximo 15 de mayo.



Suecia, que eliminó a Italia en la repesca, está encuadrada en el grupo F, con Alemania, México y Corea del Sur.