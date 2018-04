Zidane sorprende: "Como ante la Juve, sufriremos en la vuelta"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró muy satisfecho con la victoria 2-1 de su equipo en el campo del Bayern de Múnich, este miércoles en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, pero recordó que todavía queda la vuelta.

"Estamos contentos con nuestro partido, con nuestra actuación. Nunca es fácil ganar aquí. Estamos contentos con lo que hemos hecho", declaró Zidane al término del partido.

"Todavía queda el partido de vuelta y en el fútbol nada está ganado nunca de antemano. En la vuelta tendremos que hacer de nuevo un gran partido. Hemos ganado fuera y eso está bien. Los partidos nunca están jugados de antemano, pero podemos estar muy satisfechos por lo que todos juntos hemos logrado esta noche", celebró.

El choque de vuelta de esta eliminatoria tendrá lugar el martes 1 de mayo en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid aspira a alcanzar su tercera final consecutiva en la Liga de Campeones y la cuarta en los últimos cinco años. En todas ellas en este ciclo de oro ha conseguido proclamarse campeón.

MÁS DE ZIDANE:

El error de Keylor:

"Todo sale de él. El error es de todos. Al principio de la jugada no estamos bien colocados. Luego... es una consecuencia de errores. Como tú decías ha hecho dos o tres paradas y ha estado muy bien. Hemos sufrido mucho sin balón, pero normal. Ha hecho un gran partido Ribéry. En la segunda parte con Lucas de lateral lo hicieron bien... Y no es fácil".

Suplencias de Bale:

"No sé qué pasará. Sus suplencias, la de Karim hoy, la de Marco... Nos tocará toda la temporada. Tengo que elegir, hay jugadores muy buenos. Quedan partidos y cuento con Gareth. Los que dicen que no cuento con él no dicen la verdad".

Cambio Asensio por Isco:

"Isco se ha hecho daño y naturalmente hemos puesto a Marco en su posición. La idea era tener a Lucas en profundidad e Isco entre líneas. Luego Marco ha entrado muy bien en la dinámica. No sólo el gol. Ha trabajado muchísimo porque hemos tenido dificultados con Thiago y James entre líneas... Luego mejoramos".

La vuelta en casa:

"Vamos a tener que luchar. Nunca está hecho, como ante la Juve. Sufriremos en la vuelta. Habrá que plantearlo de otra manera".