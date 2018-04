Jugadores de Chivas dicen que dieron todo en la cancha sin pensar en dinero

El defensa Jair Pereira, de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano, reveló que su equipo decidió dar todo en la cancha para ser el campeón de la Concacaf, sin pensar en la deuda que tienen los directivos con los jugadores desde hace un año.



"Independientemente de si nos iban a pagar o no, sabíamos que no podíamos perder la oportunidad de ser campeones e ir al Mundial de clubes; esto nos unió como grupo", señaló Pereira a los medios.



En el último entrenamiento del equipo que ganó este miércoles el título de la Concacaf al derrotar en serie de penaltis al Toronto, los jugadores vistieron camisetas con la leyenda: "Vamos por otro título, afición y jugadores estamos juntos" y luego pidieron a la directiva cumplir con el pago de incentivos por haber ganado la liga y la Copa Mx en 2017.



"Expresamos la molestia pero no debíamos perder el foco", agregó Pereira, uno de los líderes del Guadalajara.

El delantero Alan Pulido comentó que la clave estuvo en que el equipo mantuvo la esperanza en los momentos difíciles cuando el Toronto apretó y fue mejor al final.



"Nos mantuvimos unidos el objetivo era ser campeones", aseguró el atacante quien denunció la incomodidad entre los integrantes del cuadro por la deuda lo que, según él, generó angustias.



Al referirse al espinoso tema que provocó las protestas de los jugadores, declaró que supieron cambiar la mentalidad, ganaron y ahora es la directiva la que debe dar la cara.



"Hemos cumplido y tienen que responder", señaló.



Guadalajara ganó 1-2 el partido de ida de la final pero perdió por el mismo margen y necesitó imponerse en los penaltis para ganar el título, su primero en 56 años, con el cual ganó el puesto para jugar en diciembre el Mundial de clubes.



El centrocampista Rodolfo Pizarro coincidió con sus compañeros en que lo primordial era ganar la final y supieron separar los problemas ajenos al partido